Terzo Municipio, danni al manto stradale: interviene la presidente

Maria Spampinato si rivolge all'Amministrazione comunale

CATANIA – “Passano i giorni ma i danni al manto stradale in decine di vie del III municipio restano. Insidie che mettono in pericolo l’incolumità di automobilisti, pedoni e centauri”.

La presidente di “Borgo-Sanzio” Maria Spampinato chiede un intervento urgente all’amministrazione comunale.

“Ci rendiamo conto – dice – delle mille difficoltà a cui deve far fronte la Giunta in questo momento ma parliamo di un’emergenza che non può più passare in secondo piano o che può essere risolta con il semplice intervento tampone che, nel lungo periodo, non risolve assolutamente nulla”.

“In questo momento – aggiunge – raccolgo decine di segnalazioni di cittadini preoccupati per la sicurezza in strade altamente trafficate come via Vincenzo Giuffrida, la circonvallazione e il viale XX settembre tanto per citarne alcune”.

“In molti casi, soprattutto nel recupero di immobili abbandonati, si è riusciti a sopperire alla mancanza di denaro comunale con l’accesso ai fondi europei o regionali. Perché lo stesso non farlo per risolvere l’emergenza buche una volta per tutte?”