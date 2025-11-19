Catania, test di medicina al Policlinico: allerta traffico per domani

Oltre duemila partecipanti: la polizia locale rafforzerà i controlli

CATANIA – In vista dello svolgimento delle prove per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, che si terranno domani mattina a Catania nella torre biologica e nella cittadella universitaria di via Santa Sofia, il comando della polizia locale ha disposto un rafforzamento dei servizi di viabilità e di presidio lungo l’arteria stradale. Dove sono attivi il pronto soccorso e diversi plessi ospedalieri del Policlinico universitario. Con la necessità di mantenere liberi i varchi per i mezzi di emergenza.

Considerato l’elevato numero di partecipanti previsto, oltre duemila unità, per contenere gli intralci alla circolazione l’amministrazione comunale “invita gli automobilisti a evitare di percorrere l’arteria e l’area del Policlinico nelle ore diurne, i concorrenti all’esame a raggiungere via Santa Sofia con mezzi pubblici o a piedi, e i parenti dei pazienti ricoverati nel Policlinico a rinviare, nei limiti del possibile, le visite a un’altra giornata.