Catania, campo ed extracampo: Torre del Grifo va all’asta, accelerata Lucarelli?

Una struttura abbandonata; l'attesa di un annuncio

2' DI LETTURA

CATANIA – Dalla curatela fallimentare all’asta. Fa specie scriverlo: ma Torre del Grifo non ha praticamente più nulla a che fare con i fatti calcistici del Catania. Da fiore all’occhiello a struttura abbandonata per via delle vicissitudini societarie che hanno portato anche ad una indagine della Procura della Repubblica di Catania. Sul banco degli imputati, la Società Calcio Catania Srl che gestiva il Centro sportivo di Mascalucia ed i relativi dirigenti della passata proprietà.

Torre del Grifo all’asta

Oggi Torre del Grifo finisce, come detto, all’asta. Prezzo base di 28.940.000,00 euro ed offerta minima

di 21.705.000,00 euro. Il termine delle offerte è stato fissato al 10 gennaio del 2024.

Si legge nell’offerta: “Complesso immobiliare “Torre del Grifo Village” composto da: edificio polifunzionale sportivo su quattro livelli con due piscine coperte, area parcheggio, quattro campi da calcio, un sottocampo, un resort, spazi comuni, 3 suite, hall, sala meeting e blocco bagni, foresteria e locale magazzino interrato, uffici direzionali, locale ricevimento ingresso, locali tecnici, accessori e depositi”.

Nessun interesse del Catania Fc

Al di là di cifre e numeri, l’attuale dirigenza rossoazzurra ha sempre fatto sapere di non essere interessata all’impianto sportivo di Mascalucia. Difficile che oggi si possa cambiare idea: la struttura peraltro è ammalorata ed a parte il costo a base d’asta necessita di importanti investimenti di recupero.

Fronte allenatore

Sul fronte caldissimo delle vicende legate al sostituto di Tabbiani, quella di ieri è stata una giornata tutt’altro che interlocutoria. Grella in missione romana pare avere dato un’accelerata alla scelta: in queste ore l’avvicinamento a Cristiano Lucarelli potrebbe essere ancora più netto.

E se da una parte pare ormai scontato che a sedere domenica in panchina nella trasferta di Cerignola ci sarà ancora Zeoli (vittorioso mercoledì in Coppa contro il Picerno), appare evidente che l’annuncio sul nuovo allenatore etneo non potrà prolungarsi ancora a lungo. L’impressione è che davvero il conto alla rovescia stia per concludersi.