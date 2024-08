Catania, trasporta droga e forza il posto di blocco: l’inseguimento e l’arresto

Si tratta di un giovane di 21 anni

CATANIA – Un giovane di 21 anni è stato arrestato dalla Polizia al culmine di un inseguimento dopo aver forzato un posto di blocco. Aveva con tre bustine di marijuana, per un peso di 10,40 grammi, ed una bustina di hashish, per un peso di 5,48 grammi.

Gli agenti gli avevano intimato l’alt in via Cristoforo Colombo ma il giovane si era dato alla fuga inseguito da una Volante tra le vie del quartiere San Cristoforo fino a Piazza Borsellino.

Qui con l’auto era andato a sbattere contro l’auto degli agenti danneggiando la carrozzeria e uno pneumatico prima di fuggire nuovamente per essere bloccato in una piazzola di sosta in fondo a via Marano.

Conclusi gli adempimenti di rito, il 21enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.