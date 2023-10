Catania, tre punti pesantissimi per un gruppo che ha saputo essere squadra

La vittoria sul Taranto e un'altra lunga settimana

CATANIA – Ci sono i primi due passaggi sbagliati, elementari e non forzati, di Ladinetti ai quali segue l’incitamento e l’abbraccio simbolico dei compagni. È forse questa, fra le tante, la fotografia più indicata a raccontare quanto i rossoazzurrri sentissero la partita di ieri. Dopo le due défaillance, Ladinetti non ne ha praticamente più sbagliata una.

Un episodio che lo stesso mister Tabbiani ha, poi, raccontato in salastampa per spiegare il clima di unione che i suoi ragazzi avevano messo in ogni allenamento della settimana.

Il Catania in una domenica pomeriggio d’ottobre dalle temperature estive, ha finito col ritrovare tante cose. Ha ritrovato la vittoria. Ha ritrovato la consapevolezza dei propri mezzi. Ha ritrovato l’abbraccio della sua gente. Ma davvero basta una vittoria per cancellare critiche, diffidenze, titubanze e risse social?Sì, se quella vittoria non è, comunque, una vittoria qualunque. Ad arrivare non sono stati soltanto tre punti: è ritornata anche quella consapevolezza nei propri mezzi derivante da una partita, sentita su entrambi i fronti per i trascorsi di un ventennio fa.

Per tutto il primo tempo il pallone pareva pesare tonnellate. Le gambe erano bloccate, per nulla allineate con la testa. Dal rientro dagli spogliatoi la musica è cambiata ed è arrivato anche il risultato con l’incornata di Di Carmine (a segnare sono finora sempre lui e Chiricò).

Comincia un’altra settimana infinita con la trasferta in casa del Monterosi ultimo in classifica (mercoledì) e, poi, domenica l’Avellino di nuovo al Massimino.

Non si è fatto niente, insomma. Ma ieri contro il Taranto si è forse capito che vincere aiuta a vincere e domenica sera la classifica del Catania è chiamata a dire ben altre cose rispetto ad oggi.

Una stagione dura e lo si sapeva. In fondo è la Serie C, bellezza.