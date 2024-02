Catania, truffa dello specchietto sventata grazie all’app YouPol

Denunciato per tentata truffa un 24enne

CATANIA – Una truffa dello specchietto è stata sventata a Catania dopo una segnalazione alla polizia tramite l’app Youpol fatta dalla stessa vittima. Gli agenti hanno denunciato per tentativo di truffa un 24enne.

I poliziotti sono intervenuti in un’area di servizio di viale Lorenzo Bolano ed hanno trovato due automobilisti che litigavano tra loro per un presunto sinistro. La vittima della tentata truffa ha formalizzato querela nei confronti del 24enne.

L’app YouPol

L’app YouPol è uno strumento gratuito che permette di inviare segnalazioni, anche in forma anonima, con la possibilità di allegare video, audio, immagini e testo. Nata per segnalare episodi di spaccio di droga e di bullismo, è stata poi implementata anche con la possibilità di segnalare in modo discreto episodi di violenza domestica e permette lo scambio in tempo reale di messaggi e di file multimediali.