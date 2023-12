Catania, tutto pronto per il Premio “Impresa è donna 2023”

La premiazione, domenica 17 dicembre al Teatro Bellini

CATANIA – Far conoscere la determinazione, la professionalità e la creatività delle imprenditrici siciliane. Il Premio “Impresa è Donna” sarà anche quest’anno un riconoscimento all’importante contributo delle donne al mercato del lavoro e alle professioni. L’iniziativa, voluta dal gruppo Terziario Donna Confcommercio Catania, con in testa la sua presidente Matilde Cifali, e dal TDlab, torna per la quinta edizione. Si tratta del più grande evento siciliano dedicato all’imprenditoria femminile, patrocinato e sostenuto dall’Ars, dal Comune di Catania, Città Metropolitana di Catania, Unioncamere Sicilia, dalla Camera di Commercio del Sud Est e da Confcommercio Sicilia.

L’edizione 2023

Tema dell’edizione 2023 del Premio è la sicilianità. La giuria terrà conto di come il nostro territorio sia riuscito ad influenzare e a caratterizzare l’idea imprenditoriale di ogni finalista. La premiazione si terrà domenica 17 dicembre, a partire dalle 18, al Teatro Bellini di Catania. A moderare la serata sarà la giornalista Sarah Donzuso. “Il premio – dice la presidente del Terziario Donna Confcommercio, Matilde Cifali – nasce con l’intento di dare visibilità agli sforzi e alla creatività delle imprenditrici siciliane, facendo emergere il tessuto imprenditoriale femminile della nostra regione attraverso il racconto di storie di donne e imprese”.

Le finaliste

Diciannove le imprenditrici che sono approdate alla fase finale: i nomi delle prime tre classificate verranno svelati proprio il prossimo 17 dicembre e saranno scelti da una giuria tecnica e da una giuria d’onore.

Le finaliste del premio “Impresa è Donna” 2023 sono: Giorgia Bartolini, Corrada Campo, Maria Gabriella Capizzi, Alessia Ciccarello, Maria Luisa Cinquerrui, Rosa Di Stefano, Corrada Ferrero, Francesca Guglielmino, Emma Mell e Simona De Salvo, Salvatrice Laura Mendola, Licia Piromalli, Lucrezia Reichlin, Viviana Rizzuto, Linda Schipani, Ivana Laura Sorge, Maria Stella Tarico,Giusy Tomaselli, Laura Tornebè, Valentina Vasta.

I temi sociali

Durante la serata verranno assegnati anche altri riconoscimenti. Non solo imprenditoria ma anche una grande attenzione alle tematiche sociali. La quinta edizione del premio “Impresa è donna” sarà dedicata infatti a Thamaia Onlus che da più di vent’anni si occupa di prevenzione della violenza di genere e di educazione alla legalità.Sarà possibile sostenere le iniziative dell’associazione grazie alle donazioni che potranno essere fatte dal pubblico presente in sala.

E a dire “no alla violenza sulle donne” saranno anche le presidenti di varie associazioni che hanno deciso di partecipare alla realizzazione di un quadro dedicato a Marisa Leo, la donna uccisa a Marsala dal suo ex compagno. Il quadro andrà ad arricchire la mostra permanente nella “Sala delle Donne” al Palazzo della Cultura di Catania.

Tra i riconoscimenti che verranno assegnati durante la serata al Teatro Bellini, anche il premio “Responsabilità Sociale al Femminile”, voluto dalla delegazione siciliana di FERPI (Federazione Relazioni Pubbliche italiana). Tra le imprese femminili siciliane candidate al premio “Impresa è Donna”, verrà premiata quella che si è distinta nelle attività di comunicazione dei progetti di responsabilità sociale d’impresa.

Durante la serata si esibirà Josè Maria Lo Monaco, mezzosoprano catanese, accompagnata al pianoforte dal Maestro Leonardo Catalanotto. Per l’occasione saranno eseguite arie che richiamano il tema della serata:la donna, la libertà, l’amore senza barriere e senza confini. Per partecipare domenica 17 dicembre alla serata al Teatro Bellini occorre registrarsi su Eventbrite e scaricare l’invito.

Le giurie

GIURIA TECNICA:

– Giusi Battaglia | Conduttrice TV “Giusina in cucina”

– Martina Caruso | Patron Chef Ristorante Signum

– Anna Lapini | Presidente Nazionale Confcommercio Terziario Donna

– Salvo Filetti | Fondatore e Direttore Artistico Compagnia Della Bellezza

– Daria Raiti | Giornalista responsabile CataniaToday

– On.Gaetano Galvagno | Presidente dell’ARS

– Pietro Agen | Presidente Confcommercio Catania

– Andrea Passanisi | Fondatore Sicilia Avocado

– Michele Faro | Imprenditore Pietradolce

– Linda Laura Sabbadini – direttrice del dipartimento per lo sviluppo centrale Istat

GIURIA D’ONORE:

– Agata Patrizia Saccone | Presidente TAOMODA WEEK;

– Francesca Rubulotta | Direttrice dell’Unità di Terapia intensiva della McGill University di Montreal in Québec (Canada) Presidente iWIN, International Women in Intensive and Critical Care Network;

– Ida Nicotra | Prof. Ordinario di Diritto Costituzionale presso l’Università degli Studi di Catania – Componente dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC);

– Lorenzo Torrisi | Imprenditore Fratelli Torrisi;

– Giuseppe Ettore | Direttore U.O. Ostetricia e Ginecologia, ARNAS Garibaldi-Nesima Catania – Direttore Dipartimento Materno-Infantile ARNAS Garibaldi-Nesima Catania;

– Anna Maggiore | Consulente finanziario;

– Andrea Messina | Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica.

– Teresa Calabrese | Recruiting Manager di BNP Paribas – Life Banker e presidente della Commissione Ricambio Generazionale e Diversità di Genere istituita da OCF (Organismo per la tenuta dell’Albo dei Consulenti Finanziari);

– Rosario Alfino | Presidente Federfiori, Federazione Nazionale Fioristi – Presidente Expo Mediterraneo;

– Claudia Fuccio | Direttrice generale presso Compagnia delle Opere Sicilia;

– Salvo Capuana | Capo Segreteria particolare Assemblea Regionale Siciliana.

– Rosario Faraci | Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese (settore scientifico disciplinare 13/B2 – SECS-P/08) al Dipartimento di Economia e Impresa dell’Università degli Studi di Catania.

– Barbara Mirabella | Imprenditrice | Exhibition Director presso EXPO – Organizzazione Congressi, Fiere e grandi Eventi.

– Orazio Tomarchio | Imprenditore | Make Up Artist e Founder de La Truccheria Cherie.

– Santa Vaccaro | Segretario Generale Unioncamere Sicilia.

– Dario Pistorio | Imprenditore | Presidente regionale della Fipe e vice presidente vicario di Confcommercio Catania.

-Gianni Di Matteo |Architetto |Direttore Rete Museale e Naturale Belicina