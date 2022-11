Ucraina, da Catania tir con 10 tonnellate di aiuti

L'iniziativa dell'associazione Santa Maria di Betlemme, che ha sede a Macchia di Giarre: spediti cibo, coperte, farmaci e abiti

CATANIA – Un tir con aiuti e beni di prima necessità, da Catania all’Ucraina: l’iniziativa è stata promossa dall’associazione ‘S. Maria di Betlemme’, che ha sede a Macchia di Giarre e che da tanti anni sostiene progetti di solidarietà. L’associazione poche settimane fa ha avviato una raccolta di generi alimentari, farmaci e indumenti a favore delle popolazioni dell’Ucraina, provate da una guerra che sembra non avere fine.

“Il popolo ucraino affronterà un inverno di sofferenza – si legge in un comunicato – e per far fronte al grande freddo è giunta all’associazione una richiesta d’aiuto dalla Basilica Santa Sofia di Roma, centro spirituale degli ucraini in Italia”.

Sono state così raccolte circa 10 tonnellate tra prodotti alimentari, abiti, coperte e farmaci. Un obiettivo raggiunto grazie a una rete di solidarietà che ha visto coinvolte parrocchie, associazioni di volontariato, esercenti e semplici cittadini.

“L’aiuto ‘speciale’ della Provvidenza divina ha toccato i cuori, aperto le mani e moltiplicato le forze – dicono dall’associazione -. Viviamo tempi così duri da far pensare che non ci sia spazio per la carità. Ci si rende conto, invece, che anche ai nostri giorni ci sono uomini e donne che si attivano prontamente per aiutare i fratelli che sono in difficoltà. La carità non si ferma, cammina sempre sulle strade che portano ai più bisognosi”. Il tir carico di beni di prima necessità è giunto a Roma martedì scorso per poi andare in Ucraina.