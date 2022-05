Catania, tutto pronto per l’Umbertata

Ecco il programma

CATANIA – È tutto pronto: domani, domenica 22 maggio, piazza Umberto (piazza Ettore Majorana o piazza dei due chioschi) accoglierà la IX edizione dell’Umbertata, evento promosso dalla Parrocchia Crocifisso dei Miracoli, che vede il coinvolgimento di più circa cinquanta realtà associative del territorio.

Dalle ore 10.00 alle ore 24.00, in piazza e nel tratto di via Umberto pedonalizzato per l’occasione, si susseguiranno momenti di confronto, musica, arte e laboratoriall’insegna della cittadinanza attiva e dell’associazionismo e del confronto sul tema scelto per l’anno “Prendersi cura di…”.

Un titolo lasciato volutamente generico, per consentire alle associazioni di declinarlo secondo la propria sensibilità e la propria esperienza di vita: ogni associazione, infatti, si prende cura di qualcuno o qualcosa, per il bene della Comunità e questa giornata sarà proprio un momento di confronto.

La giornata sarà scandita in tre momenti: dalle ore 10.00 alle ore 13.30 le associazioni, suddivise in quattro macroaree (Tutela e difesa dell’ambiente e dei diritti della persona; Assistenza, aiuto e supporto negli ospedali e non; Educativa culturale; Inclusione sociale), si confronteranno sul tema “Prendersi cura di…”; dalle ore 13.30 alle ore 15.00 ci sarà una pausa pranzo, un momento di convivialità in Piazza; dalle ore 17.30 fino alle ore 00:00 si lascerà spazio alle testimonianze sul palco delle associazioni, ma anche allo spettacolo con flashmob per la pace, esibizioni di scuole di danza, con il coinvolgimento anche di alcune scuole di Catania come l’Istituto Comprensivo Statale C.B.Cavour e sketch teatrali con la compagnia teatrale “Ouroboros”. Sul palco i cantautori Dario Greco, Mirko Bianca e Carmelo Ferlito e l’imitatore e il comico Fabio Arena. Ed ancora musica con il trio Sventuras, con il gruppo V-Zone (tribute band delle Vibrazioni) e con i Supernova, che chiuderanno la IX edizione dell’Umbertata.

Una grande festa di piazza, luogo dell’incontro, aperta a chiunque e dove, come ogni anno, un ruolo fondamentale è svolto dai numerosi volontari, che daranno il loro essenziale contributo.

Aderiscono e partecipano: Legambiente Catania; Terra Amica;ABIO; ASM Miastenia Onlus; Cope (Cooperazione Paesi Emergenti);Pax Christi; Emergency gruppo territoriale di Catania;Club Alpino italiano – sezione di Catania;Anteas Catania; Cav (Centro Aiuto alla Vita Domenico Savio Catania); AIL Catania (Associazione Italiana contro le Leucemie);Humanity Onlus; VOI (Volontari Ospedalieri Italiani);Avis Catania, Associazione Cappuccini; Agesci (scout) zona etnea, Associazione Nike;Compagnia Ouroboros; Cooperativa Prospettiva; Rete dei comitati popolari;Acli Catania (Associazioni Cristiani Lavoratori Italiani); Centro Astalli;Cgs Salette; Società Dante Alighieri; Caritas Catania; Accompagnare la genitorialità onlus;Anolf;Locanda del Samaritano;Katane Lab; Scuola Satori;Refugees Welcome;Cooperativa Delfino; Scuola di danza eventi d’arte;Comunità di S. Egidio;Smile-X Sism Catania; Unicef; Manitese; Spazio Creativo Solidale;Centro di Servizio per il Volontariato Etneo;Nordic Walking Etna ASD;Generazione Y;WWF Sicilia Nord Orientale;Salesiani Don Bosco Sicilia e Salesiani per il sociale APS;Fridays for Future Catania; Sicilia Antica sede di Catania;asd Kàtane country western;