Catania, un chiosco con veranda abusiva: denunciato il titolare

Dentro anche apparecchi per il gioco d’azzardo

CATANIA – Un chiosco del centro aveva fatto installare una struttura esterna con tende e porte trasparenti. E aveva pure degli apparecchi destinati al gioco d’azzardo illegali. Per questo il titolare è stato multato per 10 mila euro. È una delle attività svolte dai carabinieri in centro, tra via Crispi, via Libertà e via Umberto.

I carabinieri di Piazza Dante, con il supporto dei colleghi del 12° Reggimento “Sicilia” e in collaborazione con il personale della Polizia Locale di Catania e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno effettuato verifiche in alcune attività commerciali della zona.

Il titolare del chiosco, un 27enne, aveva realizzato come detto una veranda abusiva, che adesso è stata sottoposta a sequestro. Nel locale poi c’era pure un video terminale adibito a scommesse on-line non autorizzato, che è stato sequestrato.

A carico del proprietario del bar, a causa di tutte le violazioni riscontrate, sono scattate sia la denuncia per invasione di terreni o edifici che le sanzioni amministrative.

Una smart “riciclata”

Poi sono stati realizzati posti di controllo ed è stata denunciata una 25enne di Piazza Armerina per il reato di “riciclaggio”. È stata fermata dai militari alla guidava di una Smart che, in seguito alle verifiche del caso, è risultata rubata. La vettura aveva targhe regolari, intestate a lei, ma relative a un altro veicolo.