Università, arriva la rassegna su cinema e scienza

"Ciak…Si Scienza!" torna con sei nuovi appuntamenti da giovedì 28 luglio al 15 settembre

2' DI LETTURA

CATANIA – La rassegna di cinema a tema scientifico “Ciak…Si Scienza!” dell’ateneo catanese ritorna con sei nuovi appuntamenti da giovedì 28 luglio, fino al 15 settembre, nel cortile di Città della Scienza.

La rassegna sarà aperta con la proiezione di “Agorà” di Alejandro Amenabar, un film affascinante e molto particolare che racconta la storia di Ipazia, matematica, astronoma e filosa, vissuta ad Alessandria di Egitto, nel IV secolo d.c. A moderare il film sarà Adriana Di Stefano, delegata alle Pari opportunità. Ipazia è la più celebre matematica e filosofa dell’antichità e la prima scienziata la cui vita sia ben documentata ed è una delle poche ad essere citata in quasi tutte le opere storiografiche delle scienze naturali.

“La scelta di questo film come apertura per la nostra rassegna non è casuale – spiega Alessia Tricomi, delegata alla Città della Scienza e coordinatrice dell’iniziativa – Il dibattito sulla parità di genere nelle scienze è di estrema attualità e Ipazia rappresenta un simbolo per tutte le donne scienziate ma anche per tutti coloro che credono nella libertà della scienza. Il nostro ateneo negli ultimi anni si è molto impegnato nella prevenzione e nel contrasto di discriminazioni, stereotipi e disuguaglianze di genere e ha voluto dare un segno concreto in questa direzione attraverso la redazione e l’approvazione del Piano per l’Uguaglianza di Genere fortemente voluto dal rettore Francesco Priolo”.

L’iniziativa – ad ingresso gratuito, ma con prenotazione tramite Eventbrite – è organizzata dalla Città della Scienza dell’Università di Catania e dal Centro Siciliano di Fisica Nucleare e Struttura della Materia. Il calendario prevede, inoltre, il 4 agosto “The imitation game” di Morten Tyldum (moderato dal docente Francesco Pappalardo) e il 25 agosto “Dark matter” di Shi-Zheng Chen (moderato dal docente Sebastiano Albergo). Nel mese di settembre altri tre appuntamenti con “Reazione a catena” di Andrew Davis (moderato da Antonio Terrasi), “La particella di Dio – particle fever” di Mark Levinson (moderato da Alessia Tricomi) e “A beautiful mind” di Ron Howard.