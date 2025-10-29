Catania, vasto incendio di rifiuti in via Acquicella: intervengono i pompieri

Necessario l'intervento di un "carro schiuma"

CATANIA – Nel pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti per domare un rogo di rifiuti in via Acquicella Porto, non distante dal faro cittadino.

A causa della presenza di materiale plastico una densa colonna di fumo nero si è alzata in cielo, risultando visibile da diverse zone della città.

Le squadre intervenute hanno evitato che l’incendio si propagasse in aree ed edifici circostanti. In supporto alle squadre che hanno operato sono state inviate anche un’autobotte di rincalzo, un “carro schiuma” e un’ulteriore autobotte di grandi capacita’ della Protezione civile locale.

Per la gestione della viabilità è intervenuta la polizia di Stato. Sono state già avviate le operazioni di bonifica e messa in sicurezza.