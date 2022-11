“E’ offensivo non far passare le bici da via Etnea”

l bus urbano che transita da via Etnea

La richiesta del Movimento #Salvaiciclisti dopo l'apprezzata riapertura al bus 504M

Catania. Il movimento “#Salvaiciclisti” torna a chiedere l’apertura di via Etnea alle bici, dopo che è stato rimosso il divieto, consentendo alla vecchia linea 504M, la cosiddetta “navetta del centro”, di tornare a circolare nel tratto tra piazza Stesicoro e i “quattro canti”.

“Non abbiamo nulla in contrario – afferma uno dei portavoci del movimento, Attilio Pavone – anzi ne siamo ben felici: abbiamo sin da subito sostenuto con accesa contrarietà che proibire il passaggio alle navette, oltretutto troncando brutalmente il percorso senza fornire agli utenti alcuna alternativa, fosse stato un provvedimento inadeguato ed esclusivamente ammiccante ad una mentalità provinciale e decoro-salottiera”.

“La cosa da rilevare però è che, circolando la 504M in quell’isola pedonale anche la domenica, ci si trova nella paradossale condizione di divieto di transito alle bici in una strada in cui è consentito il transito persino agli autobus”.

“La riteniamo una situazione offensiva dell’intelligenza e che solleva molte perplessità su quella di chi, solo pochi mesi fa, ha emanato quel provvedimento e continua a sostenerne la validità. Chiediamo quindi, ancora una volta ed a maggior ragione, che quell’iniquo divieto alle bici venga immediatamente rimosso”.