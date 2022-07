Via Gallo, sfratti scongiurati: firmata la transazione

Le famiglie dovranno saldare il debito pregresso in 360 mesi. La nota del Sunia

CATANIA. È stata firmata la proposta definitiva di transazione per la regolarizzazione abitativa delle famiglie di via Gallo. La vertenza si è dunque chiusa nell’ambito dell’incontro convocato dalla Prefetta Maria Carmela Librizzi alla presenza della dirigenza dell’Azienda sanitaria universitaria Policlinico e della segreteria del Sunia.

Le famiglie dovranno saldare il debito pregresso in 360 mesi nonché un canone d’affitto che oscilla tra i 2,50 e i 3,00 a mq. L’impegno, registrato nero su bianco sul verbale, consiste nell’annullamento dello sfratto che era stato previsto per il 22 luglio e prevede che gli interessati siano chiamati nei prossimi giorni per stipulare i contratti e per sottoscrivere gli accordi individuali.

Dichiarano la segretaria provinciale del Sunia Agata Palazzolo, e regionale, Giusi Milazzo: “Le Segreterie provinciale e regionale del Sunia, le famiglie interessate e il Comitato casa reddito e lavoro, nel sottolineare il ruolo fondamentale della Prefetta nel raggiungimento dell’importante e decisivo traguardo, continueranno a seguire le famiglie e verificheranno la definizione dei contratti individuali. A chiusura dell’intera vicenda, considerato anche il valore emblematico della stessa al fine del riuso del patrimonio pubblico a fini abitativi, è stato deciso di organizzare una grande festa nel quartiere per condividere collettivamente la positiva definizione della vertenza”.