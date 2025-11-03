 Catania, acrobazie e manovre pericolose in moto: rimossi i video
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Acrobazie e manovre pericolose in moto, rimossi i video dalla pagina social

Indagini della polizia postale di Catania: giovani identificati e multati
LA RETE
di
1 min di lettura

CATANIA – Acrobazie e manovre pericolose effettuate con le moto, talvolta anche prive di targa, riprese col cellulare e poi postate su una pagina di un social network seguita da migliaia di utenti, molti dei quali minorenni.

È quanto scoperto dalla polizia durante un monitoraggio della rete. Personale del Centro operativo sicurezza cibernetica di Catania è riuscito a identificare l’amministratore della pagina social, che ha provveduto a rimuovere i contenuti ritenuti inappropriati.

I video riprendevano condotte pericolose, come la circolazione con la ruota anteriore sollevata o addirittura in piedi sulla sella del motoveicolo, eseguite su strade urbane a elevata percorrenza a Catania, arrecando serio pericolo alla circolazione.

La polizia stradale ha identificato alcuni di loro: sono tutti giovani catanesi che sono stati sanzionati per violazione di norme del Codice della strada. È stato anche sequestrato un veicolo e su altri sono stati applicati dei fermi amministrativi. 

Leggi qui tutte le notizie di Catania
Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI