Acrobazie e manovre pericolose in moto, rimossi i video dalla pagina social

Indagini della polizia postale di Catania: giovani identificati e multati

CATANIA – Acrobazie e manovre pericolose effettuate con le moto, talvolta anche prive di targa, riprese col cellulare e poi postate su una pagina di un social network seguita da migliaia di utenti, molti dei quali minorenni.

È quanto scoperto dalla polizia durante un monitoraggio della rete. Personale del Centro operativo sicurezza cibernetica di Catania è riuscito a identificare l’amministratore della pagina social, che ha provveduto a rimuovere i contenuti ritenuti inappropriati.

I video riprendevano condotte pericolose, come la circolazione con la ruota anteriore sollevata o addirittura in piedi sulla sella del motoveicolo, eseguite su strade urbane a elevata percorrenza a Catania, arrecando serio pericolo alla circolazione.

La polizia stradale ha identificato alcuni di loro: sono tutti giovani catanesi che sono stati sanzionati per violazione di norme del Codice della strada. È stato anche sequestrato un veicolo e su altri sono stati applicati dei fermi amministrativi.