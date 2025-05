Catania, violenta lite a San Berillo: 18enne accoltella un uomo

La fuga e l'inseguimento da parte di un cittadino

CATANIA – Attimi di tensione si sono vissuti nel quartiere San Berillo di Catania, dove una violenta lite tra due uomini di origine africana ha avuto un epilogo cruento. Per cause ancora in corso di accertamento, un diciottenne ha estratto un coltello durante la colluttazione e ha colpito un trentatreenne al polso destro, provocandogli una profonda ferita.

Provvidenziale è stato l’intervento di un passante che, resosi conto della gravità della situazione, è riuscito a separare i due contendenti e ha immediatamente allertato il numero di emergenza 112, richiamando l’attenzione degli altri presenti.

La lite e l’integuimento

L’aggressore, intuendo l’imminente arrivo delle forze dell’ordine, si è dato alla fuga a piedi, ma è stato inseguito dallo stesso cittadino che aveva interrotto l’aggressione.

La Centrale Operativa dei Carabinieri di Catania, ricevuta la segnalazione, ha dispiegato rapidamente una pattuglia mobile di zona della Compagnia di Piazza Dante, che è riuscita a intercettare e bloccare il fuggitivo mentre tentava di nascondersi tra le vie del quartiere. Al momento dell’arresto, il diciottenne si era già disfatto del coltello, ma i Carabinieri, ricostruendo il suo percorso, sono riusciti a recuperare l’arma, sottoponendola a sequestro.

Contemporaneamente, un’altra pattuglia ha raggiunto il luogo dell’aggressione, fornendo i primi soccorsi alla vittima e coordinandosi con il personale sanitario del 118, anch’esso allertato dalla Centrale Operativa. Il ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Marco, dove gli è stata diagnosticata una prognosi di 30 giorni, sebbene le sue condizioni non siano state giudicate gravi.

L’arresto

L’aggressore è stato condotto in caserma per gli accertamenti di rito, mentre gli investigatori dell’Arma hanno avviato un’intensa attività investigativa sul luogo dell’evento. I militari della Sezione Operativa hanno effettuato accurati rilievi tecnici, documentando ogni elemento utile alla ricostruzione dei fatti, acquisendo numerose testimonianze e analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.

Sulla base degli indizi raccolti, che dovranno essere verificati in sede giurisdizionale, il diciottenne è stato arrestato con l’accusa di lesioni personali aggravate e porto abusivo di arma bianca. L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria, che ha disposto la custodia cautelare in carcere, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.