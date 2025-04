Catania, visita del comandante della Sesta Flotta Usa alla Guardia costiera

L'incontro nella Base aeromobili del corpo

CATANIA – Il Vice Ammiraglio Jeffrey T. Anderson, comandante della Sesta Flotta degli Stati Uniti, della Task Force Six e delle Forze Navali d’Attacco e di Supporto della Nato (Strikefornato), è stato ricevuto oggi dal Comandante della Base Aeromobili della Guardia Costiera di Catania.

L’arrivo dell’alto ufficiale statunitense, accompagnato dal Consigliere per la Politica Estera delle Forze Navali degli Stati Uniti in Europa e Africa Bill Moeller, è stato reso possibile grazie alle “avanzate capacità logistiche e operative” della base catanese, come sottolineato in una nota.

Catania hub strategico nel Mediterraneo

La nota della Base Aeromobili evidenzia come “la visita si inserisce in un contesto di crescente collaborazione, sottolineando il ruolo cruciale della Base Aeromobili di Catania come hub strategico nel Mediterraneo”.

“La capacità della Base di supportare operazioni complesse e di ospitare personalità di rilievo internazionale testimonia l’impegno costante della Guardia Costiera italiana nel garantire la sicurezza e la prontezza operativa di cui il cluster marittimo necessita”, conclude la nota.