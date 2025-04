Catanzaro-Palermo: i rosanero convocati da Dionisi

Assenti solo Di Francesco e Gomis

Il sito ufficiale del Palermo ha reso noti i calciatori rosanero convocati dal tecnico Alessio Dionisi per la gara contro il Catanzaro in programma domenica 27 aprile alle ore 15.00. Sono tutti a disposizione i giocatori siciliani, fatta eccezione solo per Di Francesco e Gomis.

Rientrano dall’infortunio Ceccaroni e Nikolaou, che erano già stati convocati per il match contro la Carrarese di lunedì 21 aprile poi rinviato. Nella lista anche Jacopo Segre, rientrato dopo la squalifica per somma di ammonizione (anche lui era già nella lista dei convocati per il match contro la Carrarese).

Catanzaro-Palermo: i convocati di Dionisi

Questi, dunque, i calciatori rosanero convocati per la partita contro il Catanzaro in programma domani:

1 Desplanches

3 Lund

4 Baniya

6 Gomes

7 Di Mariano

8 Segre

9 Brunori

10 Ranocchia

11 Insigne

12 Audero

14 Vasic

19 Pohjanpalo

20 Henry

21 Le Douaron

23 Diakité

24 Magnani

25 Buttaro

26 Verre

27 Pierozzi

28 Blin

32 Ceccaroni

43 Nikolaou

46 Sirigu