Catanzaro-Palermo, Palumbo: “Dovevamo fare di più dall’inizio”

Il centrocampista: "Lavoreremo per crescere e guardare avanti"

Antonio Palumbo, centrocampista dei rosanero, ai microfoni del club di viale del Fante, commenta Catanzaro-Palermo terminata 1-0 in favore dei calabresi. A decidere la gara è stato Cisse alla fine del primo tempo, poi i siciliani non hanno rimesso in piedi la partita.

“Partita difficile, ci aspettavano bassi e dovevamo essere un po’ più tranquilli cercando il momento giusto – dice Palumbo -. Invece abbiamo preso gol allo scadere del primo tempo. Poi le cose si sono complicate. Dovevamo fare di più già dall’inizio, io in primis. Devo dare di più. Lavoreremo per crescere e guardare avanti”.