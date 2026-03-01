Catanzaro (Pd): “Cosa aspetta Schifani a nominare i due assessori?”

Il commento del capogruppo dei Dem all'Ars

PALERMO – “Ma cosa aspetta Schifani a nominare i due assessori revocati alla Dc? Ormai sono passati quattro mesi da quando ha preso l’interim delle deleghe alla Famiglia e alle Autonomie locali, stiamo passando dalla commedia alla farsa, tutto in nome di un esasperato tatticismo partitico”.

Lo dice Michele Catanzaro, capogruppo del Pd all’Ars.

Catanzaro e l’intervento sugli assessorati

“Il presidente della Regione ha detto che deciderà ‘entro marzo’ – aggiunge Catanzaro – in pratica un altro mese con la giunta incompleta. A questo punto ci chiediamo, aspetta l’esito del referendum o le indicazioni di Sbardella? Nel frattempo i siciliani sono ostaggio di un governo miope e ormai politicamente in agonia”.