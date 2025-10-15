Catanzaro (Pd): “Il voto segreto è garanzia di libertà”

"È previsto dal regolamento parlamentare e permette ai deputati di esprimersi senza condizionamenti o pressioni"

PALERMO – “Il voto segreto è garanzia di libertà”. Lo dice Michele Catanzaro, capogruppo del Partito Democratico all’Assemblea regionale siciliana dopo le dichiarazioni di Luca Sbardella, commissario regionale di Fratelli d’Italia in Sicilia.

“Il voto segreto – aggiunge – è uno strumento previsto dal regolamento parlamentare che permette ai deputati di potersi esprimere senza condizionamenti o pressioni. Evidentemente c’è chi pensa, invece, che i deputati debbano essere pedine che vanno in aula solo per eseguire ordini di partito”.

“È opportuno ricordare a Sbardella – conclude Catanzaro – che anche quando il voto segreto è stato utilizzato all’Ars in occasione del recente esame della manovra-quater e, numeri alla mano, più di 15 deputati di maggioranza hanno votato con le opposizioni, probabilmente alcuni di loro erano proprio deputati del suo stesso partito”.