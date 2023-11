Cateno De Luca, l’attacco: “In Sicilia assenza di strategie e politica”

L'affondo al governo Schifani

PALERMO – “Nell’ambito dell’approvazione della Nadefr oggi in aula abbiamo inchiodato il Governo regionale alle proprie responsabilità. Appare più che mai evidente che questo Governo è reo confesso”. Cateno De Luca attacca il governo Schifani e richiama l’accordo Stato-Regione, con nuove accuse.

L’attacco di Cateno

“Abbiamo messo in evidenza – dice il leader di Sud chiama Nord – che l’accordo Stato-Regione del 16 ottobre scorso che riconosce trasferimenti nel 2023 pari a 300 milioni di euro per la compartecipazione alla spesa sanitaria a carico della Regione è stato fatto sulla base della rinuncia di circa 9 miliardi di euro che dovevano essere riconosciuti alla regione dal 2007 in poi per la stessa causale e riportati nel Defr del precedente Governo Musumeci”.

“Emerge – conclude De Luca – ancora una volta l’assenza totale di una complessiva strategia programmatoria con vere e proprie politiche di bilancio finalizzate alla risoluzione dei vari fabbisogni, criticità ed emergenze della Regione Siciliana”.