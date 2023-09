De Luca scalda i motori: presentate le firme per la candidatura al Senato

Il sindaco di Taormina fa sul serio

MESSINA – De Luca scalda i motori per le suppletive. Cateno De Luca, leader di Sud Chiama Nord e attuale sindaco di Taormina, ha formalmente presentato stamani la documentazione necessaria per la sua candidatura al Senato nel collegio Monza Brianza presso il Tribunale di Milano. Sono state raccolte oltre 350 firme da parte dei sostenitori.

Lo slogan della campagna

“Voglio ringraziare – dice De Luca – quanti hanno sottoscritto la mia candidatura dimostrando di avere fiducia nel nostro impegno politico. Avremmo potuto presentare la candidatura utilizzando la denominazione di Sud Chiama Nord, evitando così la raccolta delle firme, ma abbiamo scelto di procedere in questo modo per lanciare un messaggio significativo.” “Il messaggio è chiaro – aggiunge – il Sud ha chiamato, e il Nord ha risposto, dimostrando che il messaggio di unità tra le diverse regioni d’Italia, rappresentato da Sud Chiama Nord, è ben recepito e sostenuto”. Lo slogan scelto da De Luca per questa campagna elettorale è “la competenza senza confini.” “L’obiettivo – prosegue De Luca – è portare al Senato la nostra esperienza amministrativa che ci ha consentito di fare la differenza nelle comunità che abbiamo amministrato”.