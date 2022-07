Cavallo costretto al trotto con una corda, animalisti denunciano

L'associazione Aidaa ha diffuso l'immagine dell'animale per le strade del capoluogo etneo.

CATANIA – Hanno trainato sotto il sole cocente con lo scooter un cavallino al trotto legato a una corda per le strade di Catania. E ora saranno denunciati dall’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente per il reato di maltrattamento di animali i due giovani che sono stati ripresi da diverse telecamere. Lo rende noto la stessa associazione tramite un comunicato diffuso alla stampa.

“Tra le giornate di oggi e domani sarà presentata denuncia contro i responsabili del trascinamento del cavallo per le vie del capoluogo etneo, già nei giorni scorsi si erano verificati episodi di simile violenza con il trascinamento di cani costretti a correre sotto il sole legati ad una corda e trascinati da una motoretta. Questo è intollerabile specialmente in queste giornate di sole cocente – scrivono gli animalisti di AIDAA – dove gli animali trascinati in questo modo ed in queste condizioni rischiano la loro stessa vita“.