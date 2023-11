CCIAA Palermo-Enna: Ordini Professionali a confronto

1' DI LETTURA



Martedì 14 novembre si terrà, presso la Camera di Commercio di Palermo Enna, l’evento “Le diseguaglianze: Ordini professionali a confronto” organizzato dalla Consulta per le libere professioni presso la Camera di Commercio PA-EN.

La giornata sarà divisa in due momenti, uno la mattina dalle ore 10:00 alle 13:00 presso la Camera di Commercio PA EN, nel quale i vari ordini, divisi per aree tematiche (Salute, Tecnica, Economico-Giuridica), discuteranno sul tema delle diseguaglianze, evidenziando in particolare le questioni legate all’accesso ai servizi e alla mobilità.

I lavori proseguiranno dalle ore 15:00 alle ore 18:30 presso il Teatro Garibaldi Politeama di Palermo con la sessione dedicata a “La Città dis-uguale: le proposte dei professionisti per il superamento delle diseguaglianze”.

I saluti istituzionali verranno portati dal Presidente Regione Siciliana, Renato Schifani, dal Presidente Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno, dal Presidente Camera di Commercio PA-EN, Alessandro Albanese, dal Rettore Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri, dal Rettore Università degli Studi di Enna Kore, Francesco Tomasello.

Alla sessione plenaria e tavola rotonda interverranno:

– Antonello Armetta, Presidente Consulta libere Professioni, Roberto Lagalla, Sindaco di Palermo, Dipietro Maurizio Antonello, Sindaco di Enna, Nuccia Albano, assessore regionale famiglia, politiche sociali, lavoro, Alessandro Aricò, assessore regionale infrastrutture e mobilità, Edy Tamajo, assessore regionale attività produttive, Giovanna Volo, assessore regionale alla salute, Presidenti Ordini professionali Consulta libere Professioni

Modererà Roberto Gueli, Presidente Ordine Giornalisti Sicilia.