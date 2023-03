Cda Gesap, i sindacati: “Riapertura del dialogo”

Filt Cgil, Fit Cisl, Uil, Ugl: "I lavoratori sono loro il vero 'motore' dell'azienda"

“Dopo mesi d’attesa è stato nominato il nuovo cda di Gesap. Auspichiamo che si riapra il dialogo e che ci siano finalmente corrette relazioni industriali. I lavoratori di Gesap devono essere considerati risorse dell’azienda e devono essere correttamente valutati perché sono loro il vero “motore” dell’azienda”. Lo dichiarano i segretari generali di Filt Cgil Palermo Fabio Lo Monaco, Fit Cisl Palermo Trapani, Antonio Dei Bardi, U trasporti Houda Sboui e il segretario Ugl trasporto aereo Domenico De Cosimo.

Filt Cgil, Fit Cisl, Uil, Ugl: “L’aeroporto deve essere il volano per la crescita del territorio”

“L’aeroporto – proseguono Lo Monaco, Dei Bardi, Sboui e De Cosimo – può e deve essere il volano per la crescita del nostro territorio e la società di gestione può dare la svolta per la crescita dell’intero indotto” . “Auguriamo un buon lavoro al nuovo cda di Gesap. Abbiamo molta strada davanti, speriamo di poterla percorrere in sintonia per il bene dei lavoratori di Gesap e dell’indotto aeroportuale” concludono.