Cedono i freni dell’auto che finisce in carambola su un altro mezzo

Non si sono registrati, fortunatamente, feriti.

PATERNO’. L’auto, una Fiat Croma, era regolarmente parcheggiata lungo la via del quartiere Gancia quando, probabilmente a causa di un guasto del sistema frenante, ha finito con l’impattare contro un’altra vettura – si tratta di una Fiat Punto – che era anch’essa posteggiata lungo il ciglio della strada.

Uno scontro inevitabile che ha portato la Punto a sfondare la ringhiera di protezione e finire capovolta oltre il muretto di cinta, lungo via Moncada.

Fortunatamente, non si registrano feriti: sia perchè le due auto erano ovviamente senza nessuno all’interno, sia perchè si è trovato a passare lungo quel tratto di strada immediatamente dopo l’impatto.



Per la cronaca, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e gli agenti di Polizia municipale.