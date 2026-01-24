Cefalù, morto monsignor Crispino Valenziano: la diocesi a lutto

Il ricordo

CEFALÙ (PA) – È morto a Cefalù monsignor Crispino Valenziano, uno dei più importanti liturgisti italiani. A darne notizia è la diocesi di Cefalù guidata dal vescovo Giuseppe Marciante.

Docente al pontificio istituto Sant’Anselmo di Roma, esperto di arte sacra e liturgia, monsignor Valenziano aveva 94 anni ed era malato da qualche tempo.

Era presidente della “Accademia Via Pulchritudinis”, la fondazione che ha organizzato il convegno tenutosi oggi a Cefalù e a cui ha partecipato anche il Capo dello Stato Sergio Mattarella.

Le esequie saranno celebrate martedì 27 gennaio 2026 alle ore 11 nella Cattedrale di Cefalù.

A esprimere cordoglio è anche l’Ucsi Palermo, la sezione provinciale dell’Unione cattolica della stampa italiana: “Una grave perdita per la Chiesa siciliana e italiana, monsignor Valenziano è stato un punto di riferimento per generazioni di studiosi, un cultore della liturgia che ha dato tanto al mondo ecclesiale e culturale nazionale”.