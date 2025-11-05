Cefalù, nuovo ambulatorio di Endocrinologia all’ospedale Giglio

Diagnosi dei noduli tiroidei "indeterminati"

PALERMO – Nell’ospedale Giglio di Cefalù (Palermo) è stato istituito un nuovo ambulatorio di endocrinologia che integra la biologia molecolare per la diagnosi dei cosiddetti noduli tiroidei “indeterminati”. I noduli indeterminati sono quelli in cui l’esame citologico (cioè l’analisi delle cellule prelevate tramite agoaspirato) non consente una diagnosi certa di benignità o malignità.

“E’ il caso – spiega l’endocrinologa responsabile dell’ambulatorio, Stefania Marchisotta – delle proliferazioni follicolari della tiroide classificate come a basso rischio di malignità (TIR 3A) in cui, grazie allo studio di biologia molecolare, potremo identificare eventuali alterazioni geniche, presenti nei tumori maligni della tiroide. Una diagnosi precoce – prosegue Marchisotta – evita la progressione della malattia consentendo un intervento chirurgico risolutivo quando il tumore ancora non ha dato segni di aggressività locale”.

“La biologia molecolare – afferma il responsabile dell’unità operativa di chirurgia endocrina professore Luca Sessa – ci aiuterà ad avere ulteriori informazioni in grado di farci capire in quali pazienti il rischio dell’intervento chirurgico è giustificato”.

Il nuovo ambulatorio è integrato con l’unità operativa di chirurgia endocrina che si avvale dei chirurghi Luca Sessa e Andrea Attard, dell’endocrinologa Stefania Marchisotta, e dell’otorinolaringoiatra Francesco Cupido. Per i prelievi di biologia molecolare e per i citologici supportano l’ambulatorio Maria Enza D’Ippolito del laboratorio analisi e Raffaele Genova responsabile dell’anatomia patologica. Per il direttore generale Giovanni Albano è “un ulteriore investimento dell’Istituto nell’ambito della ricerca scientifica e della terapia integrata della patologia tiroidea, per anni oggetto di viaggi fuori regione”.