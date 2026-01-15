Cefalù, pestato per aver difeso una commerciante: identificato un 31enne

Per la vittima una prognosi di 50 giorni

CEFALU’ – Pestato per aver difeso una commerciante di Cefalù che aveva avuto una discussione con un 31enne durante un acquisto. Massacrato di calci e pugni con una prognosi di 50 giorni dall’uomo che era stato rimproverato pubblicamente. La polizia della cittadina normanna, grazie a un video girato da un passante e pubblicato sui social, ha individuato il presunto autore del pestaggio, un 31enne di Cefalù, che adesso dovrà rispondere di lesioni aggravate.

Secondo la ricostruzione dei poliziotti sembrerebbe che, qualche minuto prima del pestaggio, la vittima avesse ripreso il 31enne per il linguaggio utilizzato nei confronti di una commerciante con la quale era nata una discussione dutante un acquisto.

Il 31enne in un primo momento si sarebbe scusato con la commerciante ma non avrebbe dimenticato l’affronto legato all’essere stato ripreso pubblicamente dal passante. Avrebbe quindi avvicinato l’uomo invitandolo pretestuosamente per un chiarimento in una zona appartata dove lo avrebbe colpito con calci e pugni lontano da sguardi indiscreti. Fortunatamente il pestaggio è stato ripreso da un passante. Le immagini sono finite sui social suscitando l’indignazione della cittadinanza. Da qui l’indagine della polizia. La vittima, nel frattempo, è stata medicata in ospedale e dimessa con una prognosi di 50 giorni.