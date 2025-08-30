Cefalù si illumina con “I Love Morricone”: emozioni senza tempo al Castello Bordonaro

Cefalù si prepara a vivere una serata all’insegna della grande musica e del cinema. Domenica sera, alle 21.30, lo storico Castello Bordonaro farà da cornice al secondo appuntamento con “I Love Morricone”, un evento che celebra il genio intramontabile del Maestro Ennio Morricone.

Sul palco si esibirà il soprano Federica Foresta, voce raffinata e intensa, accompagnata dalla Freedom Orchestra, con la direzione artistica di Salvo Melia. A guidare il filo narrativo della serata sarà la voce narrante di Nicola Del Sole, introdotta dal maestro Emanuele Di Bella, mentre il coinvolgimento scenico sarà arricchito dal corpo di ballo con Sofia Melia e Raffaela, protagoniste di coreografie firmate da Simona Mulia.

Il programma musicale condurrà il pubblico attraverso le più celebri colonne sonore di Morricone, capace di unire generazioni con le sue melodie che hanno fatto la storia del cinema. Particolarmente suggestiva sarà l’atmosfera evocata da “Nuovo Cinema Paradiso”, il capolavoro di Giuseppe Tornatore che lega indissolubilmente la Sicilia alla poetica di Morricone. Un omaggio che a Cefalù assume un significato speciale: alcune scene del film furono infatti girate proprio nella cittadina normanna, oggi patrimonio UNESCO.

L’incontro tra il fascino senza tempo della musica, le parole narrate, la danza e lo scenario unico del Castello Bordonaro, uniti alla voce potente del soprano Foresta, promette di regalare al pubblico una serata indimenticabile, in cui arte e memoria si intrecciano per dare vita a un’esperienza di grande emozione collettiva.