Cefalù, ubriaco aggredisce gestori dei pub: emesso il daspo

Altri due uomini hanno ricevuto il divieto di stazionare nei pressi del pub di presentarsi agli uffici di polizia

CEFALÙ (PA) – Il questore di Palermo, Leopoldo Laricchia, ha emesso il Daspo Willy nei confronti di un uomo residente a Cefalù che in diverse occasioni ha aggredito con violenza diversi gestori di locali pubblici.

L’uomo, già ubriaco, entra nei locali e pretende di bere altri alcolici. I gestori si rifiutano e lui li aggredisce e li minaccia di morte. In molte occasioni ha affredito anche gli ageni di polizia. Più volte è stato denunciato con l’accusa ubriachezza, minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Con il provvedimento emesso dal questore, l’uomo non potrà avvicinarsi e sostare per i prossimi due anni davanti ai locali pubblici del comune marinaro.

Oltre al divieto è stato imposto l’obbligo di presentarsi alla pg nei fine settimana, Il Daspo Willy è scattato anche a due palermitani che hanno pestato un uomo nei pressi di un pub. Per loro oltre al divieto di stazionare nei pressi del pub anche l’obbligo di presentarsi agli uffici di polizia.