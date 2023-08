Centrale eolica in Sicilia: ad ottobre partirà l’iter

Avrà un costo di 9 miliardi e fornirà energia per tutta l'Isola

1' DI LETTURA

La Sicilia avrà presto il suo impianto eolico. Ad ottobre, infatti “sarà presentata al Ministero dell’Ambiente e dalla Sicurezza energetica la domanda di valutazione di impatto ambientale per una mega-centrale eolica galleggiante nel Canale di Sicilia, a 80 km al largo di Mazara del Vallo. Un impianto da 3,4 gigawatt e 9 terawattora all’anno, che potrebbe coprire le necessità di 3,4 milioni di famiglie, in pratica tutta la Sicilia“. L’intero impianto dovrebbe costare “circa 9 miliardi di euro e la prima sezione della centrale potrebbe cominciare a produrre nel 2027“. Lo ha rivelato il responsabile delle Relazioni esterne di Renexia, la società dell’eolico del gruppo Toto, Giuseppe Scopa, alla presentazione a Roma dei dati della Goletta Verde di Legambiente.

La centrale (più grande di quelle del mare del Nord) dovrebbe sorgere a circa 47 km dall’isola di Marettimo e a 67 km da quella di Favignana, in un punto dove i venti sono forti e costanti. Avrebbe fino a 190 pale, alte 180 metri (dal livello del mare al mozzo del rotore) e con eliche del diametro di 200 metri.

Le pale dovrebbero essere installate su piattaforme galleggianti ancorate al fondale, che in in quel punto è troppo profondo per piantare i piloni direttamente al terreno. La centrale flottante sarebbe collegata alla terra attraverso cavi elettrici e sottostazioni galleggianti che riducono gli sbalzi di tensione.