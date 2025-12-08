Centri per l’impiego, 2 giornate per far conoscere servizi e opportunità

I Gol Day promossi dal Formez a Palermo e Catania

PALERMO – Due giornate dedicate alle novità in arrivo nei Centri per l’impiego della Sicilia, due eventi promossi dal Formez per far conoscere i servizi e le opportunità rivolte a cittadini e imprese: sono i “Gol Day” che si terranno martedì 9 dicembre a Palermo, e mercoledì 10 dicembre a Catania.

Nel corso dei due appuntamenti saranno illustrati i nuovi strumenti destinati a favorire l’occupazione sul territorio, che hanno l’obiettivo di migliorare la promozione della rete territoriale dei Centri per l’impiego della Regione Siciliana attraverso la diffusione delle opportunità relative alle attività di orientamento, accompagnamento al lavoro e consulenza specialistica, nonché delle modalità di accesso ai servizi. L’impegno è garantire un supporto concreto alle persone in cerca di lavoro e alle aziende che necessitano di figure professionali qualificate. Questi servizi rappresentano un passo importante per rispondere in maniera più rapida ed efficace alle esigenze del mercato del lavoro.

Il programma dei lavori

Palermo, martedì 9 dicembre, dalle 10.30 – auditorium dell’assessorato Territorio e ambiente, via Ugo La Malfa 169. I lavori saranno aperti da Giovanni Vindigni, dirigente Servizio XII Centro per l’impiego Palermo e Monreale. Seguiranno gli interventi di Pippo Maria Ricciardo, dirigente Servizio VI del Dipartimento del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative; Monica Supporta, funzionario direttivo Servizio XII; Noemi Ortaggio, istruttore direttivo Servizio XII; Ernesto Bruno, dirigente E.R.S.U. Palermo. In conclusione, un intervento a cura del Formez.

Catania, mercoledì 10 dicembre, dalle 10.00 – Palazzo Esa, via Beato Bernardo 5. I lavori saranno aperti da Ettore Riccardo Foti, dirigente generale del Dipartimento del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative. Seguiranno gli interventi di Sebastiano Mario Guarrera, dirigente del Servizio IX – Cpi di Catania e del Servizio XIV – Cpi di Siracusa; Eleonora Insalaco, funzionaria Servizio II – Risorse Fse – Pac – Pon Iog – Pon Spau; Milena Ruffino, funzionaria Servizio IX – Cpi di Catania; Matteo Sgarlata, funzionario Servizio XIV – Cpi di Siracusa; Giacomo De Francesco, dirigente del Servizio XI – Cpi di Messina e Villafranca Tirrena; Francesca Biondi, funzionaria Servizio IX – Cpi di Catania. In conclusione, un intervento a cura del Formez.