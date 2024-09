Diagnosi e analisi in un unico centro d’eccellenza

Oggi sempre più persone sono consapevoli che una gestione attiva della propria salute può prevenire complicazioni future e migliorare la qualità della vita. In questo contesto può essere fondamentale avere a disposizione un luogo adatto a tutte le esigenze, dove poter ricevere diagnosi e analisi accurate e un trattamento tempestivo. I centri multispecialistici rappresentano una risposta efficace a queste necessità. L’interazione tra diverse discipline mediche permette un approccio integrato, in grado di rispondere alle esigenze specifiche di ogni paziente e di intervenire in modo efficace su molteplici patologie.

Il Centro Multispecialistico Etneo rappresenta un punto di riferimento a Catania per chi cerca cure mediche di alta qualità, unendo competenze professionali d’eccellenza a tecnologie all’avanguardia. La struttura si distingue per l’attenzione personalizzata riservata ai pazienti, con un approccio che abbraccia diverse specializzazioni mediche e diagnostiche. Il CME, inoltre, si trova vicino alla fermata della metro Giuffrida, garantendo un facile accesso per chi utilizza i mezzi pubblici, e dispone di un comodo parcheggio sotterraneo proprio sotto l’ambulatorio.

Servizi di diagnosi e analisi offerti dal centro:

Al CME ogni settore specialistico utilizza strumenti all’avanguardia e personale specializzato per garantire analisi e diagnosi accurate e trattamenti mirati:

Allergologia e immunologia

Angiologia

Cardiochirurgia

Cardiologia e riabilitazione cardiologica

Dermatologia

Diabetologia

Dietologia

Ematologia

Endocrinologia

Epatologia

Fisiatria, terapia fisica e riabilitazione

Gastroenterologia

Ginecologia

Medicina Genetica

Medicina interna

Nefrologia

Medicina occupazionale

Neurochirurgia e neurologia

Oculistica e ortottica

Odontoiatria

Ortopedia

Reumatologia

Radiologia

Psicologia

Psicoterapia e psicosessuologia

Pneumatologia e riabilitazione respiratoria

Otorinolaringoiatria

Urologia

Ciascuno dei servizi proposti è prenotabile sul sito in pochi click. Inoltre, il CME è dotato di strumenti di ultima generazione, come TAC, risonanza magnetica, ecografi, macchine per la riabilitazione fisiatrica e cardiovascolare ed è in possesso della certificazione ISO 9001, che testimonia l’eccellenza nella gestione dei processi e nella soddisfazione del paziente.

Laboratorio di analisi innovativo per controlli completi e rapidi

Per garantire un percorso di cura completo, il centro mette a disposizione un laboratorio di analisi all’avanguardia, con strumenti di ultima generazione e a un team di tecnici altamente qualificati. Il laboratorio offre la possibilità di effettuare una vasta gamma di esami diagnostici in tempi rapidi e con un alto livello di precisione.

La struttura è impegnata nel campo della prevenzione, come screening per lo scompenso cardiaco, check up completi, campagne di sensibilizzazione e visite specialistiche per monitorare le principali patologie croniche. I programmi di prevenzione sono rivolti sia ai pazienti già a rischio, sia a chi desidera monitorare la propria salute.

I servizi erogati dal centro risultano essere inclusivi anche grazie alle numerose convenzioni stipulate con enti e aziende sanitarie. Tra le collaborazioni più rilevanti, il centro ha accordi con strutture pubbliche come INPS, Poste Italiane e private come AoN, Generali, AXA.

Il CME si occupa anche dei più piccoli, offrendo loro cure e trattamenti specialistici di vario genere come analisi, dermatologia e otorinolaringoiatria, garantendo un ambiente accogliente e sicuro. Tra i servizi pediatrici di punta, spicca la cardiologia pediatrica, un settore cruciale per il monitoraggio e il trattamento delle malattie cardiache nei neonati, bambini e adolescenti. I cardiologi pediatri del centro sono esperti nella diagnosi precoce di patologie congenite e acquisiste, e offrono un’assistenza completa che va dal controllo periodico alla gestione di condizioni più complesse, il tutto con tecnologie dedicate ai piccoli pazienti.