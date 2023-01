Centrodestra, si cerca la quadra: ipotesi cambio di delega per Scarpinato

Ieri l'incontro tra Schifani e La Russa.

ROMA – La mission dichiarata è trovare un punto di caduta in grado di soddisfare entrambe le parti in causa. Questo in sintesi il succo dell’incontro romano di ieri tra Ignazio La Russa e il presidente della Regione, Renato Schifani. Un vertice “cordiale” nel corso del quale Schifani avrebbe messo sul tavolo una condizioni non negoziabile: rimuovere Scarpinato dall’assessorato al Turismo. Ma andiamo con ordine.

Le posizioni in campo

Ricucire lo strappo tra Fratelli d’Italia e il resto della maggioranza di governo non è cosa semplice dopo le scazzottate verbali tra l’ex assessore Manlio Messina e il presidente Renato Schifani e le incomprensioni tra quest’ultimo e l’assessore Francesco Scarpinato. Ma adesso che Schifani ha blindato il gruppo di Forza Italia, bisogna chiudere il cerchio e puntellare la maggioranza facendo rientrare la crisi e salvaguardando la propria autorevolezza. Lo stesso vale per i colonnelli di Giorgia Meloni, “fedeli alla linea” dettata dal responsabile nazionale dell’organizzazione Giovanni Donzelli. Da un lato infatti i meloniani hanno l’onere di tenere il punto e fare quadrato attorno a Scarpinato oltre che evitare che venga sconfessato l’operato dell’assessore precedente, dall’altro Schifani deve tenere la barra dritta dopo avere bevuto l’amaro calice dell’imposizione degli assessori meloniani in zona Cesarini ai tempi della formazione della giunta.

Il punto di caduta

Senza contare il fatto che tutti i partiti di maggioranza hanno fatto quadrato attorno a lui e adesso si attendono una presa di posizione esemplare. Schifani nel corso del colloquio ha ribadito che è prioritario revocare a Scarpinato la delega al Turismo per una questione di opportunità dopo la bufera mediatica che ha leso l’immagine della Sicilia. Il punto di caduta potrebbe essere allora quello di un cambio al vertice dell’assessorato: piazzare Elvira Amata (fedelissima di Lollobrigida e Messina) al Turismo e mettere Scarpinato alla guida dei Beni Culturali (ipotesi che non dispiacerebbe affatto ai meloniani). Vedremo che sviluppi ci saranno neile prossime ore soprattutto in aula dove sono state presentate ben due mozioni di censura all’indirizzo di Scarpinato che, a questo punto, potrebbe non ricoprire più il ruolo di assessore al Turismo già nei prossimi giorni.