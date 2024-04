Cerca di scappare in moto con la droga: arrestato un 23enne

La polizia lo ha catturato in via Vincenzo Giuffrida

CATANIA – Cerca di scappare in moto dal controllo della polizia, ma le volanti lo inseguono e lo catturano in via Vincenzo Giuffrida. È stato arrestato così un presunto spacciatore 23enne, accusato di detenzione ai fini di spaccio. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, lo hanno avvistato in via Pirandello.

Nello zaino aveva 236 grammi di marijuana, 25 grammi di hashish, 32 grammi di cocaina e la somma in contanti di 1.275 euro. Ovviamente la polizia ha sequestrato tutto. Il giovane è stato posto ai domiciliari. Inoltre la moto era senza assicurazione e gli sono state contestate diverse infrazioni al codice della strada.