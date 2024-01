Investì in auto l’ex genero che minacciava la figlia: tentato omicidio

Condannato a 6 anni e 8 mesi

PALERMO – Voleva sbarazzarsi dell’ex genero. Iniziò una caccia all’uomo al volante della sua macchina e quando lo vide per le strade di Cerda lo investì. Diventa definitiva la condanna per tentato omicidio. G.B., 66 anni, deve scontare 6 anni e 8 mesi di carcere. La sentenza è stata emessa il 22 dicembre.

I fatti sono del 2021. L’ennesima minaccia subita dalla figlia scatenò la reazione dell’imputato. La scena fu immortalata dalla telecamera di sorveglianza di un’attività commerciale nel paese in provincia di Palermo. Lo travolse mentre attraversava la strada e proseguì la marcia. Il fatto che fosse andato via, secondo la difesa, dimostrava che non avesse intenzione di ucciderlo.

“L’azione criminosa consistita nella manovra di investimento in pieno con l’auto lanciata a velocità elevata- scrivono i giudici -, era già stata portata a termine, di talché la circostanza che l’imputato non abbia infierito sulla vittima ma si sia dato alla fuga non riverbera effetti sulla, già realizzata, integrazione del reato così come contestato”.