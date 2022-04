Cesa: “L’Udc pronta a sostenere Lagalla a Palermo”

Il segretario nazionale della formazione centrista fa la sua mossa.

PALERMO – ”L’Udc è pronta a sostenere con grande convinzione a Lagalla, ex rettore dell’Università del capoluogo siciliano”. Lorenzo Cesa, segretario nazionale dell’Udc, ribadisce il pieno appoggio a Roberto Lagalla per la corsa a sindaco di Palermo, anche se oggi il coordinatore regionale azzurro nell’Isola, Gianfranco Miccichè, rilancia, a nome di Fi, la candidatura di Francesco Cascio, per unire tutto il centro. “Mi auguro che su questo nome, espressione peraltro della società civile -dice Cesa- ci sia una convergenza di tutti il centrodestra”.