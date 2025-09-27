Cesena-Palermo, Bani: “Andare via dal Manuzzi con un punto è importante”

Il difensore: "Primo gol con questa maglia, spero di farne altri. Lo dedico a mia mamma"

“È stata una partita difficile, come tutte quelle di Serie B. Abbiamo affrontato una squadra in salute come noi, nel loro stadio con grande entusiasmo. Abbiamo fatto una partita con qualcosa da migliorare, ma andare via da qui con un punto è una cosa importante”. Mattia Bani, difensore del Palermo, commenta così la gara contro il Cesena, terminata 1-1, ai microfoni ufficiali del club di viale del Fante.

L’autore del gol dei suoi, poi, ha commentato proprio la rete che è valsa il pareggio: “È stata una bella emozione, era il primo che facevo con questa maglia e spero di farne altri. Lo dedico a mia mamma che è venuta a vedermi vista la vicinanza da casa. Dobbiamo continuare così, lavorando per proseguire in questo buon momento. Ci dobbiamo fare trovare pronti per le prossime due partite prima della sosta”.