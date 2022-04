Cessione Palermo: il City Football Group muove i primi passi

L'interessamento nei confronti del Palermo è serio, anche se parlare di trattativa è probabilmente prematuro

PALERMO – Palermo sogna, i palermitani sognano. Mentre la squadra rosanero attende l’ultimo match della regular season contro il Bari, in programma il prossimo 24 aprile, i dirigenti del club di viale del Fante lavorano per comprendere quali siano le intenzioni del City Football Group, network arabo che detiene il 100% del Manchester City e di una decina di altre squadre in giro per il mondo.

L’interessamento nei confronti del Palermo è serio, anche se parlare di trattativa è probabilmente prematuro. Nelle scorse settimane, infatti, il gruppo avrebbe fatto un sondaggio per capire la fattibilità dell’operazione tramite la banca d’affari Lazard.

Secondo quando riportato da Il Corriere dello Sport, tra le parti ci sarebbe già stato – quantomeno – un incontro nel quale sarebbero anche emerse eventuali cifre dell’affare. Si parlerebbe di circa 10 milioni di euro, utili a rilevare il club e poi tentarne il rilancio verso categorie che consentirebbero agli acquirenti di avere anche dei maggiori introiti in termini di sponsor, visibilità e possibilità di forgiare nuovi talenti.

Una situazione in continuo sviluppo e che nel giro di poco tempo potrebbe portare a degli scenari concreti. Intanto Baldini e i suoi pensano a chiudere il campionato nel migliore dei modi e approcciarsi ai playoff con entusiasmo per provare a conquistare la promozione in Serie B. I rosanero dovranno fare a meno per squalifica di Giron e Luperini, tasselli importanti che fin qui sono stati utilizzati con grande continuità. Baldini studia le mosse, il Bari è l’ultimo ostacolo prima dell’inizio del ‘nuovo torneo’.