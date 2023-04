Cestello si schianta al suolo: morti due operai, un terzo ferito gravemente

Il pm ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e lesioni colpose. Dovrà essere ricostruita la dinamica

Ennesima tragedia sul lavoro. Due operai, uno di 69 anni, l’altro di 51 anni, sono morti, questa mattina, a Noverasco di Opera in provincia di Milano. La causa è dovuta al cedimento di una piattaforma aerea usata durante lavori di potatura in un golf club, Le Rovedine. Un terzo operaio di 21 anni è rimasto ferito in modo grave. Le vittime sono Angelo Giovanni Zanin, titolare della Zanin Vivai, e Dario Beria.

Gli operai, intorno alle 10, sarebbero precipitati da circa 15 metri a causa del cedimento del cestello della piattaforma che era collegato a un braccio meccanico che si è schiantato al suolo, il tutto mentre potevano le piante del golf club in via Carl Marx 16.

I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per disincastrare il ferito dai resti della piattaforma, che è stato trasferito in codice rosso al Niguarda dove sono stati riscontrati un trauma cranico, un trauma toracico, la frattura delle gambe e di un braccio.

Il pm di turno ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e per lesioni colpose, ma anche disposto il sequestro del macchinario, che era stato noleggiato, per ricostruire la dinamica dell’incidente. L’albero dove gli operai stavano lavorando si trova al confine con la scuola elementare di Noverasco.