Cgil: “Delusi per il mancato finanziamento al film su Zucchetto”

"Si dichiara vicinanza alle forze dell'ordine ma non si dà seguito con i fatti"

PALERMO – Il Silp Cgil Sicilia, in una lettera del segretario generale Marco Algeri al presidente della Regione Renato Schifani, esprime “il forte disappunto dei poliziotti siciliani” per il mancato finanziamento da parte della regione del film “Il ragazzo che amava i cavalli”, del regista Pasquale Scimeca sulla storia dell’agente Calogero Zucchetto ucciso dalla mafia nel 1982.

“Siamo arrabbiati, delusi e non posso che esprimerle tutto il nostro dissenso- scrive Algeri- per il mancato finanziamento del film sul collega Calogero Zucchetto. Si dichiara vicinanza alle forze dell’ordine ma alle parole non si dà poi seguito con i fatti e questa è l’ennesima conferma”.

“Tra pochi giorni – continua Algeri – ricorrerà l’anniversario della strage di via D’Amelio. Auspico che il presidente Schifani trovi il modo di finanziare il film. Sarebbe il miglior modo per onorare la memoria di Paolo Borsellino, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina e mandare il messaggio agli uomini dello Stato e ai tanti siciliani onesti che la Regione Siciliana intende continuare a combattere la mafia, a diffondere la cultura della legalità e soprattutto a mantenere viva, anche nei più giovani, la memoria di chi ha dato la propria vita per lo Stato.”

Algeri aggiunge che “peraltro attraverso il film si darà modo di conoscere luoghi meno noti della Sicilia come il comune di Sutera che ha conferito da appena qualche mese la cittadinanza onoraria alla Polizia di Stato, proprio in memoria dell’agente scelto Calogero Zucchetto”.