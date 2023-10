Champions League, serata da dimenticare: Ekipe Orizzonte ko in casa

Il presidente: "Forse la partita più brutta che potevamo fare"

1' DI LETTURA

Serata da dimenticare per l’Ekipe Orizzonte in Champions League. Le spagnole del Sant Andreu si aggiudicano il match della prima giornata del girone A battendo le etnee per 11-10. Da evidenziare un gol annullato alle catanesi dopo un lungo confronto a bordo vasca che sarebbe valso l’undici a undici.

Non è stata certamente la partita che ci si aspettava già dal primo tempo, perso 4-2 dalla formazione catanese dopo essere stata sotto anche di tre reti. La reazione delle rossazzurre arriva nel secondo quarto, conquistato per 6-3 dalle etnee. Le ultime due frazioni di gioco ancora complicate per le padrone di casa, chiuse rispettivamente sull’1-1 e sul 3-1 per il Sant Andreu.

Al fischio finale ha preso la parola il presidente dell’Ekipe Orizzonte: “Stasera – ha detto Tania Di Mario – abbiamo giocato e perso contro noi stesse. Forse è stata la partita più brutta che avremmo potuto fare. Adesso il cammino è tutto in salita, ma non è finita e noi dovremo fare del nostro meglio già a partire dalla prossima partita”.

L’Ekipe Orizzonte giocherà la seconda giornata del girone A di Champions League sabato 21 ottobre alle 17:00, alla piscina di Nesima, contro la Sis Roma. Le rossazzurre affronteranno a breve le giallorosse anche in campionato, ma in casa delle capitoline, venerdì prossimo alle 20:15.