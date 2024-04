Champions League, l’Isis minaccia attentati per i quarti di finale

Nel mirino dello Stato islamico i quattro stadi di Parigi, Madrid e Londra

L’Isis minaccia l’Europa e mette nel mirino i quarti di finale di Champions League in programma da oggi. Al-Azaim, uno degli organi di propaganda dell’Isis, ha confermato queste intenzioni pubblicando l’immagine dei quattro stadi in cui si disputeranno le partite di andata – il Parco dei Principi di Parigi, il Santiago Bernabeu di Madrid, il Metropolitan sempre di Madrid e l’Emirates di Londra – accompagnata dalla didascalia “Uccideteli tutti”.

Il governo di Madrid, riporta la stampa sportiva spagnola, ha attivato le procedure di sicurezza per il doppio incontro di Champions League di questa settimana nella capitale. La minaccia dell’Isis è giunta dopo che il media affiliato all’Isis, Sarh al-Khilafah, aveva pubblicato il 30 marzo scorso un’immagine in cui invitava a colpire i tifosi che erano all’Allianz Arena di Monaco per assistere alla partita tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund.

Entrambe le partite, Real Madrid-Manchester City e Atletico-Borussia Dortmund, sono state dichiarate ad alto rischio. Saranno schierati oltre 3.000 membri delle forze di sicurezza. A Madrid sono attesi circa 10mila tifosi pagnola sono attesi quasi 8.000 tifosi del Manchester City e del Borussia Dortmund.