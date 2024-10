Champions, Meta Catania inarrestabile: sabato il match decisivo

Perentorio 7-2 agli austriaci del Linz

CATANIA – La Meta Catania vince e continua a sognare l’Elite Round di Champions League. Un successo ancora con la spinta del PalaCatania che diventerà determinante sabato nel match decisivo contro i lituani dello Zalgiris.

Successo per 7-2 contro gli austriaci del Linz, sei punti in classifica e differenza reti +7 inferiore al +12 dello Zalgiris. Ergo sabato gara da vincere per i rossazzurri per vincere il girone e continuare a sognare. Dicevamo della gara di questa sera, sbloccata da Dian Luka e poi messa in cassaforte dalle reti di Salamone, Anderson e Podda.

La gestione del roster per Juanra era la precedenza, con Carmelo Musumeci salvaguardato insieme al minutaggio di Pulvirenti e Arillo.

Nella ripresa alcune disattenzione nelle due reti del Linz ma in mezzo la goleada e i sigilli due volte di bomber Podda, tripletta per lui, e la rete di Arillo. Vittoria netta e senza patemi per la Meta Catania che adesso guarda con grande fiducia al match di sabato dove la gente di Catania e il PalaCatania insieme al cuore dei giocatori saranno determinanti per scrivere la storia di una squadra che può e deve continuare a credere e materializzare i sogni.