 Charlene Gioia eletta consigliera regionale del sindacato carabinieri Sim
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Charlene Gioia eletta consigliera regionale del sindacato carabinieri Sim

Charlene Gioia
Finora aveva avuto la delega provinciale alle parti opportunità
PALERMO
di
1 min di lettura

Charlene Gioia è stata eletta consigliera regionale del Sindacato Italiano Militare Carabinieri (SIM).

Gioia approda alla segreteria regionale dopo essersi distinta come consigliera provinciale con delega alle pari opportunità. Il suo ingresso si aggiunge a quelli di Francesco Sortino, Giuseppe Ciappa e Pasquale Lo Sapio.

“L’elezione di Charlene Gioia rappresenta un valore aggiunto per la nostra segreteria,” – dichiarano i
vertici del SIM Palermo – “Siamo certi che la sua esperienza nel campo delle pari opportunità e la sua
determinazione saranno determinanti per affrontare le sfide future e per garantire una tutela sempre
più efficace e inclusiva per tutti i colleghi.”

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