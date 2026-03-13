Charlene Gioia eletta consigliera regionale del sindacato carabinieri Sim

Finora aveva avuto la delega provinciale alle parti opportunità

Charlene Gioia è stata eletta consigliera regionale del Sindacato Italiano Militare Carabinieri (SIM).

Gioia approda alla segreteria regionale dopo essersi distinta come consigliera provinciale con delega alle pari opportunità. Il suo ingresso si aggiunge a quelli di Francesco Sortino, Giuseppe Ciappa e Pasquale Lo Sapio.

“L’elezione di Charlene Gioia rappresenta un valore aggiunto per la nostra segreteria,” – dichiarano i

vertici del SIM Palermo – “Siamo certi che la sua esperienza nel campo delle pari opportunità e la sua

determinazione saranno determinanti per affrontare le sfide future e per garantire una tutela sempre

più efficace e inclusiva per tutti i colleghi.”