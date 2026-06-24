“Il mio amore è più forte di una catena”: la dedica alla figlia prima dell’incidente mortale

“Il mio amore è più forte di una catena che non si potrà mai distruggere”. È l’ultima dedica rivolta alla figlia di 6 anni da Davide Toscano, vittima di un incidente avvenuto nella notte tra martedì 23 e mercoledì 24 giugno, sull’autostrada A18, Messina-Catania, all’altezza della galleria Taormina in direzione del capoluogo etneo.

Il 30enne, originario di Biancavilla, in provincia di Catania, stava rientrando a casa dopo una serata trascorsa insieme alla sua bambina a cantare a squarciagola le canzoni di Geolier. Il rapper napoletano si è esibito infatti allo stadio ‘Franco Scoglio’ di Messina. La Fiat Sedici condotta dalla vittima si è scontrata, secondo una prima ricostruzione, con un bus fermo in galleria per un guasto. A bordo del pullman c’erano una cinquantina di persone reduci dal medesimo concerto.

La figlia di Davide Toscano ferita nell’incidente

Davide Toscano è morto sul colpo dopo il violento impatto. La figlia di 6 anni, rimasta ferita, è stata trasportata al Policlinico di Catania. Non sarebbe in pericolo di vita. Sui social, le foto di una notte di spensieratezza fatta di musica e sorrisi trasformatasi in pochi minuti in un incubo.

Geolier: “Una preghiera per loro”

Dopo essere venuto a conoscenza della tragedia, Geolier ha espresso il suo cordoglio via Instagram. “Ho saputo stamattina dell’incidente stradale di ieri sera al ritorno da Messina. Non riesco a non pensare a quanto la vita sia fragile. Non ci sono parole giuste in questi momenti. Vi prego state attenti, la vita è troppo preziosa. Ho fatto una preghiera per loro, fatela anche voi”, ha scritto in una Story.

La Instagram Story di Geolier

Il cordoglio del sindaco di Biancavilla

Sui social è intervenuto anche Antonio Bonanno, sindaco di Biancavilla. “Questa mattina ci siamo svegliati con una notizia che ci ha stretto il cuore”, Il primo cittadino ha descritto Davide Toscano come “un figlio, un padre, un ragazzo con tutta una vita davanti, spezzato in un istante”.

“Il mio pensiero, e sono certo di interpretare il sentimento di tutta Biancavilla, va con immenso dolore alla sua famiglia, ai suoi genitori, ai suoi cari – ha aggiunto – Ma in questo momento il nostro abbraccio si stringe con ancora più forza attorno alla sua bambina di 6 anni, rimasta ferita nell’incidente e ricoverata in ospedale. Non ci sono parole per lenire un dolore così grande”.

“Davide era uno di noi. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nella nostra comunità. Che la nostra vicinanza possa essere di conforto per la sua famiglia, che sta vivendo ore di angoscia inaudita. Con affetto e profonda commozione”, ha concluso Bonanno.

Davide Toscano al concerto di Geolier (Foto Instagram)

Incidente Messina-Catania, chi era Davide Toscano

Davide Toscano era appassionato di bodybuilding e amava la musica di Geolier ma la sua priorità era la figlia di 6 anni rimasta ferita nell’incidente in cui lui ha perso la vita. “Ci sono giorni in cui il mondo sembra un posto qualunque… ma poi arrivi tu, con il tuo sorriso, e tutto si illumina – aveva scritto qualche mese fa su Instagram – Quando sento la tua risata, quando vedo la luce nei tuoi occhi, è come se il sole sorgesse dentro di me, anche quando fuori è nuvoloso. Mi hai insegnato a creare felicità dalle piccole cose. Tu, con la tua leggerezza, mi ricordi ogni giorno quanto sia meraviglioso essere al mondo”.

“Sei parte di me, sei il pezzo più dolce del mio cuore – aveva aggiunto – E anche quando crescerai e cambierai, voglio che tu sappia una cosa che non cambierà mai: il tuo papà ti amerà sempre, con tutto se stesso, oltre ogni misura. Grazie, piccola mia, per riempire la mia vita di colori, di risate, di sogni. Sei il mio orgoglio, la mia piccola principessa, e sarai per sempre il mio amore più puro”.

Per poi concludere: “Tu sei il mio piccolo miracolo, la mia gioia più grande. Ogni abbraccio che mi dai riempie il mio cuore fino a traboccare, ogni parola che dici è una piccola melodia che mi accompagna per tutto il giorno. Il tuo sorriso, amore mio, è la magia più potente che io conosca: riesce a farmi dimenticare ogni problema e mi ricorda che la vita è davvero bella”.