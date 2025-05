Caltagirone, era un ritrovo abituale di pregiudicati: chiuso chiosco

Il provvedimento ha una durata di 7 giorni

CALTAGIRONE (CATANIA) – La Polizia di Stato ha sospeso temporaneamente l’attività di un chiosco di Caltagirone perché ritenuto ritrovo abituale di pregiudicati. Il provvedimento di sospensione è stato emesso dal questore di Catania e ha una durata di 7 giorni.

I poliziotti hanno accertato in diverse occasioni come il chiosco, nel quartiere San Giorgio, fosse divenuto un luogo di incontro abituale di pregiudicati ritenuti responsabili di reati contro la persona e il patrimonio, nonché in materia di stupefacenti.

“La presenza di questi clienti non è risultata sporadica, ma è stata riscontrata in molteplici accertamenti, al punto da rappresentare un rischio concreto per l’ordine e la sicurezza pubblica”, spiegano dalla Questura.