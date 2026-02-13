Per l'elevato livello qualitativo dell'attività clinica, chirurgica e assistenziale svolta

CATANIA – La Società italiana di chirurgia dell’obesità e delle malattie metaboliche (Sicob) ha certificato l’Unità operativa guidata dal dottore Luigi Piazza come “Centro di eccellenza” per l’anno 2026, attestando “l’elevato livello qualitativo dell’attività clinica, chirurgica e assistenziale svolta”.

Il riconoscimento comprende la chirurgia bariatrica e metabolica rivolta sia agli adulti che agli adolescenti, in linea con le più aggiornate linee guida scientifiche.

Risultato premia un team multidisciplinare

“Questo riconoscimento rappresenta un risultato importante per tutto il team multidisciplinare che ogni giorno lavora con dedizione per offrire ai pazienti percorsi sicuri, innovativi e personalizzati”, afferma il dottore Piazza.

“La chirurgia bariatrica e metabolica non è soltanto un intervento chirurgico, ma un percorso complesso che richiede competenze integrate, follow-up costante e attenzione globale alla persona. Essere riconosciuti Centro di eccellenza Sicob – sottolinea – conferma la qualità del lavoro svolto e ci stimola a migliorare ulteriormente”.

Giammanco: “Garibaldi polo sanitario di riferimento”

“Il riconoscimento Sicob – afferma il direttore generale del Garibaldi, Giuseppe Giammanco – premia l’impegno costante dei nostri professionisti e conferma la vocazione dell’Azienda verso l’eccellenza clinica e organizzativa. Investire in qualità, prevenzione e innovazione significa offrire ai cittadini risposte concrete ai bisogni di salute e rafforzare il ruolo del Garibaldi come polo sanitario di riferimento nel territorio“.